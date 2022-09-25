Военный комиссар Игорь Егоров рассказал, кто может вручать повестки в военкомат.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, кто может вручить повестку призывнику в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил на пресс-конференции по вопросам предстоящего призыва.
- Повестку вручают или работник военкомата, или руководитель компании, где работает человек, - подчеркнул Игорь Егоров.
Повестки не могут приходить через портал госуслуг. Также не следует принимать их от третьих лиц. Егоров добавил, что в период частичной мобилизации сотрудник военкомата может выходить на вручение повесток вместе с сотрудником полиции.
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