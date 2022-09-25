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Общество25 сентября 2022 10:39

Депутаты донского Законодательного собрания предложили подготовить закон о поддержке многодетных семей

Многодетные семьи уже сейчас окружены особой заботой государства
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Депутаты донского Законодательного собрания предложили подготовить закон о поддержке многодетных семей.

Депутаты донского Законодательного собрания предложили подготовить закон о поддержке многодетных семей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на прошедшем заседании круглого стола рассмотрели вопрос поддержки многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Политики отметили, что уже на данный момент семьи, имеющие трех и более детей, окружены особой заботой государства. Перечень мер социальной поддержки для этой категории довольно широк. Одна из самых значимых - региональный материнский капитал. В 2022 году его размер составляет 130 806 рублей. Получить его можно при усыновлении или рождении третьего или последующих детей

- Мы обсудили необходимость подготовки федерального закона о многодетных семьях. Он давал бы возможность пользоваться едиными мерами поддержки на всей территории Российской Федерации. Соответствующая инициатива донского парламента не была поддержана, но мы намерены сделать следующий шаг и предложить разработать федеральный закон о многодетных семьях, - отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

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Правовое положение многодетных семей обсудили в донском парламенте.

Их права депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне.