Депутаты донского Законодательного собрания предложили подготовить закон о поддержке многодетных семей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на прошедшем заседании круглого стола рассмотрели вопрос поддержки многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Политики отметили, что уже на данный момент семьи, имеющие трех и более детей, окружены особой заботой государства. Перечень мер социальной поддержки для этой категории довольно широк. Одна из самых значимых - региональный материнский капитал. В 2022 году его размер составляет 130 806 рублей. Получить его можно при усыновлении или рождении третьего или последующих детей

- Мы обсудили необходимость подготовки федерального закона о многодетных семьях. Он давал бы возможность пользоваться едиными мерами поддержки на всей территории Российской Федерации. Соответствующая инициатива донского парламента не была поддержана, но мы намерены сделать следующий шаг и предложить разработать федеральный закон о многодетных семьях, - отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

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Их права депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне.