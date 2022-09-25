В Ростове водитель маршрутки №113 оскорблял пассажиров и бросался деньгами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове водитель маршрутки №113 оскорбил пассажирку. Об этом местная жительница сообщила в одном из городских пабликов в социальной сети. Женщина рассказала, что водитель вел себя совершенно по-хамски.

- Даю ему 50 рублей, он держит сдачу и просто бросает ее мимо моей руки, а потом еще добавляет, что "Вали отсюда, от тебя один проблемы", - написала ростовчанка.

Ростовчанка уверяет, что этот водитель часто ведет себя подобным образом. Женщина пыталась дозвониться в депо, чтобы пожаловаться на недобросовестного шофера, но там трубку никто не взял.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к произошедшему и оставили множество комментариев под постом.

"Разменяй по 10 копеек и посыпь на него… Сделай ему золотой дождь", "Нагребите мелочи и оплатите проезд так же", "В следующий раз мелочью за проезд передай, так же мимо", "№113 и №91 маршрутки - это просто как отдельный вид искусства…", "Самые вонючие и самые грязные маршрутки №113 и №91, тем более злые водителей", - написали ростовчане.

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Женщина получила травмы.