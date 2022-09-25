В Ростове на Мечникова временно запретят парковку и стоянку авто. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на улице Мечникова будет временно запрещена парковка и стоянка автомобилей. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения вступят в силу 28 сентября. Действовать они будут до самого конца года. Оставлять машины автомобилисты не смогут на участке между домами №108 и №110 с1.

- В связи с производством ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу Мечникова, 110Г, будет ограничена парковка и стоянка транспортных средств, - говорится в сообщении.

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