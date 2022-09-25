В Ростове пенсионерка лишилась сбережений после утери банковской карты. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове местная жительница лишилась сбережений после того, как потеряла банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 72-летняя женщина и сообщила о том, что с ее банковского счета была совершена кража. Ростовчанка рассказала, что потеряла банковскую карту, а через некоторое время кто-то списал с нее деньги.

Полицейские выяснили, что злоумышленник нашел карту на одной из улиц и через банкомат снял с нее 70 000 рублей. После того как со счета женщины стали сниматься деньги, она обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

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