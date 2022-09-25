В Ростовской области сгорели две иномарки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух городах Ростовской области сгорели иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Первый случай произошел 24 сентября около половины одиннадцатого утра в городе Белая Калитва на улице Светлой. Вспыхнул автомобиль BMW, очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия. Огнем был охвачен всего один квадратный метр.

Пятеро спасателей на одной пожарной машине смогли полностью потушить огонь в 10:34. Причина возгорания пока остается неизвестной. Ее выяснят специалисты.

Второе возгорание было зафиксировано в городе Гуково также 24 сентября около половины десятого утра. На улице 2-я Советская загорелся автомобиль Mazda. К моменту прибытия огнеборцев полыхало уже четыре квадратных метра. Полностью огонь был потушен в 9:28. Пожар тушили шесть человек.

Причина также неизвестна. Специалисты установят ее и оценят причиненный ущерб.

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Для тушения огня были привлечены пожарные.