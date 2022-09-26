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Общество26 сентября 2022 4:00

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Чертковском районе в 2023-2024 годах

На это выделят шесть миллионов рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Чертковском районе в 2023-2024 годах.

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в Чертковском районе в 2023-2024 годах.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области выбирают подрядчика для содержания дорог в Чертковском районе. На эти нужды планируется направить шесть миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чертковского района. В настоящее время все желающие могут подать свои заявки на участие. Затем конкурсная комиссия определит подрядчика который займется содержанием внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории Чертковского сельского поселения Чертковского района Ростовской области в 2023-2024 годах.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до конца 2024 года.

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