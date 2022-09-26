Отключения света в Ростове-на-Дону 26 сентября 2022 года: десятки горожан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 26 сентября 2022 года: в городе запланировали обесточить несколько десятков домов в разных районах. Света не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 26 сентября, с 9 до 15 часов света не будет на просп. Ворошиловский 44-46, 46А, 46/176; ул. Красноармейская 176-182; ул. М. Горького 130-132; просп. Соколова 47-53.

А с 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Кузнечная 161-271, 240-242; ул. Портовая 366; ул. Судостроительная 38-40, 34, 60, 41-43; пер. Аэроклубовский 38-52, 41-47; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий тупик 1-15, 2-14; пер. Новосибирский 1-25, 2-26; пер. Маратовский 2-6, 3; ул. 2-я Володарского 231-285; ул. Магнитогорская 134-174, 69-99; пер. 3-й Поселковый 27-31, 38-40; пер. 2-й Поселковый 21; ул. Муравьева 1-29, 2-26; пер. Яровой 1-9, 2-8; ул. Текучева 2-18; 9 Улица 1-25, 2-24; ул. Балочная 5-27; пер. Озимый 2-6; ул. Бондаренко 8-10, 9.

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