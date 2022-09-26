Теплый, но дождливый день ждет ростовчан 26 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове, в понедельник, 26 сентября, будет стоять теплая погода, но временами будут идти кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Воздух в последний сентябрьский понедельник днем прогреется до +21 градуса. Ветер будет дуть с юго-западной стороны. Его скорость будет составлять четыре метра в секунду. К ночи температура опустится до +13 градусов, а осадки прекратятся.

В Ростовской области в большинстве районов пройдут дожди, местами даже с грозами. Столбики термометров поднимутся до отметок в +16...+21 градус,по югу потеплеет до +25 градусов.

Со вторника, 27 сентября, дожди закончатся и будет постепенно теплеть. К концу рабочей недели воздух прогреется уже до +26...+27 градусов.

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