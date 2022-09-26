На вольер и бассейн для крокодила в ростовском зоопарке потратят 10,5 миллиона рублей. Фото: ростовский зоопарк.

В ростовском зоопарке появится новый вольер и бассейн для крокодила Люцифера. На их обустройство планируется потратить 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Конкурс был объявлен самим зоосадом. На вольер потратят 8,4 миллиона рублей, а на бассейн - 2,1 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, строители установят ограду, забор и защитные перила нового жилища для животного.

Все работы необходимо выполнить до 31 декабря.

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