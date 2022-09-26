Росбанк принял участие в Дне города Ростова-на-Дону

В подготовке мероприятия приняли участие творческие коллективы, общественные организации, городские службы и предприятия. Основным местом проведения стали Соборный переулок и Центральный парк имени М. Горького. На протяжении всего дня сотрудники Росбанка дарили горожанам и гостям города брендированные сувениры, консультировали по продуктам банка, в том числе кредитной карте #120наВСЁ, которая пользуется популярностью у клиентов. Более 100 отдыхающих приняли участие в праздничной викторине Росбанка, победители получили памятные призы.

- День города — один из самых масштабных праздников ростовчан. Росбанк традиционно поддерживает это событие, поскольку нам близко ощущение семьи и дома, которое особенно остро охватывает горожан в этот период. Мы рады поздравить родной город и его жителей, пожелать финансовой стабильности и здоровья, стойкости и уверенности в собственных силах. Со своей стороны, мы всегда готовы подставить плечо и стать надежным партнером для решения финансовых задач, – отметила директор территориального офиса Росбанка в Ростове-на-Дону Олеся Алферова.