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Общество26 сентября 2022 8:31

Представителей донского минпрома поздравила с Днем машиностроителей депутат гордумы Лидия Новосельцева

Представители этой профессии даже в нелегких условиях решают амбициозные задачи
КРУГЛОВА Оксана
Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

В Ростове заместитель председателя регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева поздравила с наступающим Днем машиностроителя и 15-летием «Союза машиностроителей России» коллектив Министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Министру промышленности и энергетики Ростовской области, Андрею Савельеву, вручили почетный знак «За труд на благо Отечества». Это высшая награда «Союза машиностроителей России».

Заместитель министра, Вячеслав Тимченко, был награжден медалью II степени «За доблестный труд».

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Благодарности также получили лучшие сотрудники организации.

— У регионального отделения и донского минпрома продуктивная история сотрудничества, основные направления которого закреплены в соответствующем соглашении. Донские машиностроители всегда чувствуют поддержку региональных властей, что позволяет даже в непростых экономических условиях решать самые амбициозные задачи, — прокомментировала Лидия Новосельцева.