Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве знакомого

Сейчас идут разбирательства, назначено проведение экспертиз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области по подозрению в убийстве задержали 45-летнего жителя Чертковского района. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

- Сейчас с участием обвиняемого выполняются следственные действия. Назначено проведение экспертиз. Разбирательства продолжаются, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что предполагаемый преступник напал на жертву на прошлой неделе около частного дома. Предварительно, во время ссоры со своим знакомым мужчина выхватил ружье, сделал несколько выстрелов и сбежал. Пострадавший не получил никакой помощи и умер он полученных ран, ему было 55 лет. Тело погибшего нашли 21 сентября.

Добавим, подозреваемый сейчас находится под стражей. Если его вину докажут, он может получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

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