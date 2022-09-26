Границу Ростовской области за сутки пересекли 16,5 тысячи человек

Количество новоприбывших ежедневно регистрируют на пограничных пунктах пропуска Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область въехали еще более 16 тысяч человек. Об этом утром 26 сентября рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска границу пересекли свыше 16,5 тысяч граждан, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, ранее власти со ссылкой на погранслужбу сообщили, что с 18 февраля 2022 года границу донского региона прошли более 3,3 млн человек, в том числе более 500 тысяч детей. Сейчас на Дону работают 38 пунктов временного размещения.

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