Власти: связь в Донецке Ростовской области пропала из-за плановых наладочных работ

В ближайшее время связь должна быть восстановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильная связь в Донецке Ростовской области временно пропала «из-за плановых работ по замене оборудования». Такой комментарий днем 26 сентября озвучил заместитель министра региональной политики и массовой коммуникации региона Сергей Тюрин.

- В Донецке и некоторых рядом расположенных пунктах оператором связи выполняются наладочные работы. Речь идет о плановых работах по замене оборудования, - пояснил Сергей Тюрин.

Представитель донского правительства добавил, что «в ближайшее время связь должна быть восстановлена».

Добавим, ранее местные жители пожаловались, что «у них не работает ни один оператор и невозможно делать звонки».

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