Отключения света в Ростове-на-Дону 27 сентября 2022 года: в городе на несколько часов отключат свет

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 27 сентября 2022 года: в городе запланировали новые отключения света. Электричества не будет на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 27 сентября, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. М. Горького 130-154, 159-171; просп. Соколова 43; ул. Пушкинская 137/50.

С 9 до 16 часов без света останутся жители ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35,4-34; ул. Полторацкого 91-119.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Дундича 26-62, 23-67; ул. Конституционная 66-84, 63-101; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-96, 103-127; ул. Глинки 98-120, 95-119; ул. Мурманская 96-126, 91-117; ул. Камская 92-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 15-39, 30-60; ул. 2-я Грамши 57-91, 54-72; ул. Гончарова 26-38, 29-39; ул. Можайская 35-47; ул. Пестеля 3-53, 4-52; ул. Бондаренко 3-9, 2-8; ул. Маркова 8-24.

С 9 до 18 часов ожидаются отключения света на ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я линия 58; ул. 10-я линия 85, 92; ул. 14-я линия 64-78.

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