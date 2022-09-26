Wink, more.tv и телеканал «Россия» выпускают совместный проект. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В конце сентября состоится цифровая премьера 9-серийной мелодрамы режиссера Валерия Тодоровского «Надвое» (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым, которые впервые снялись вместе и исполнили главные роли. Это совместный проект видеосервисов Wink, more.tv и телеканала «Россия».

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Новый проект режиссера «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Но неожиданные знакомства в рядовой командировке делят их жизнь надвое.

- Мне всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей. В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Большинство из нас видело в героях свою жизнь, поэтому, как мне кажется, на съемочной площадке было много радости от процесса, - рассказал режиссер и соавтор сценария Валерий Тодоровский.

В сериале также снялись Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Елизавета Базыкина, Андрей Ташков, Сергей Яценюк, Елена Смирнова и другие.