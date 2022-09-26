В Ростове первая линия скоростного трамвая свяжет центр и Левенцовку

Всего в донской столице собираются проложить 104 км трамвайных путей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону первой линией скоростного трамвая планируют связать пересечения улицы Станиславского и микрорайон Левенцовский, сообщает инвестор - компания «Синара - ГТР».

Отметим, это не единственное обновление, работы затронут еще несколько участков. Все задачи надеются выполнить в четыре этапа до 2028 года.

Известно, что разработку концессионного соглашения уже завершили. Сейчас специалисты корректируют документацию для прохождения государственной экспертизы. При успешном согласовании к реализации проекта должны приступить уже в 2022 году.

Всего в Ростове-на-Дону собираются проложить 104 км трамвайных путей, а также возвести два сервисных депо, закупить 61 трехсекционный состав и обновить еще 30 односекционных трамваев. Общий объем инвестиций - 62 млрд рублей.

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Инвестор должен подготовить все документы в течение года (подробности)