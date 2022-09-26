Председатель донского Заксобрания выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска

Донской край скорбит вместе с Удмуртской Республикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе выразил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

- Потрясен чудовищной трагедией - гибелью детей и взрослых в школе Ижевска. Направил телеграмму председателю Государственного Совета Удмуртской Республики Владимиру Новоструеву. От депутатов и всех жителей Дона выразил соболезнования, сочувствие и поддержку родным и близким погибших. Пожелал стойкости и скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.

Парламентарий добавил, что донской край «скорбит вместе с Удмуртией и разделяет невосполнимое горе родителей, потерявших своих детей».

Ранее соболезнования выразил также глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Напомним, утром 26 сентября в школу №88 Ижевска пришел вооруженный человек и открыл стрельбу. В итоге, по предварительным данным, погибли больше десяти человек, еще 23 человека были ранены. Преступник покончил с собой. Следователи уже возбудили уголовное дело.

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