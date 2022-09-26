В ростовском микрорайоне Суворовский провели чемпионат по гонкам с препятствиями

В забеге участвовали лица старше 18 лет. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В микрорайоне Суворовский города Ростова-на-Дону при поддержке минспорта Ростовской области и застройщика микрорайона прошли городской и областной чемпионат по гонкам с препятствиями, в которых приняли участие более 50 донских атлетов. Спортивное состязание развернулось в парке 70-летия Победы.

По мнению директора спортклуба «Суворов» и вице-президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Вячеслава Макарова, ростовская трасса сертифицирована экспертами Всероссийской федерации гонок с препятствиями.

- Она соответствует требованиям для проведения не только городских, но и региональных состязаний, - отметил Вячеслав Макаров.

Согласно правилам, в забеге участвовали лица старше 18 лет. Для женской и мужской групп установили разные нормативы времени для прохождения 100-метровой дистанции с 12 препятствиями, среди которых были рампы и рукоходы. В финале участникам нужно было влезть по наклонному канату и позвонить в колокол. Примечательно, что до финиша дошли не все — всего около 60% стартовавших.

В итоге победителем в областном чемпионате стал Александр Титов, второе место у Ивана Карпенко, бронза - у Сергея Осипова. Лучшими бегуньями признаны Лариса Мазурчик и Яна Куликова. В городском чемпионате победу завоевал Семен Скворцов, второе место — у Александра Титова, третье — у Сергея Осипова. Они вошли в сборную команду Ростовской области по гонкам с препятствиями и поедут на всероссийское первенство.

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