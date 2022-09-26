Правительство Ростовской области выставило на аукцион запчасти к иномаркам

На аукцион выставили 96 запчастей к автомобилю «Ауди», стоимостью 985 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запчасти к иномаркам на аукцион выставило правительство Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Фонд имущества Ростовской области.

«Управление транспортного обеспечения», которое занимается перевозками членов регионального правительства решило выставить на торги запчасти к автомобилям. Общая стоимость составила два миллиона рублей.

На аукцион выставили 96 запчастей к автомобилю «Ауди», стоимостью 985 тысяч рублей. Второй лот — 90 деталей к машине «Ситроен» от 810 тысяч рублей. Также на торги выставили 10 запчастей к «Тойоте Авенсис», стоимостью 43 тысячи рублей, 27 запчастей к «Фольксваген Пассат» со стартовой ценой 187 тысяч рублей. Пятый лот - 21 запчасть от различных других, в основном отечественных автомобилей, стоимостью 132 тысячи рублей.

Подать заявку на участие в аукциона можно до 17 октября. Торги пройдут 24 октября.

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