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Общество26 сентября 2022 15:25

Правительство Ростовской области выставило на аукцион запчасти к иномаркам

Заявки на участие в торгах можно подать до 17 октября
Лейла МИРИШОВА
На аукцион выставили 96 запчастей к автомобилю «Ауди», стоимостью 985 тысяч рублей.

На аукцион выставили 96 запчастей к автомобилю «Ауди», стоимостью 985 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запчасти к иномаркам на аукцион выставило правительство Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Фонд имущества Ростовской области.

«Управление транспортного обеспечения», которое занимается перевозками членов регионального правительства решило выставить на торги запчасти к автомобилям. Общая стоимость составила два миллиона рублей.

На аукцион выставили 96 запчастей к автомобилю «Ауди», стоимостью 985 тысяч рублей. Второй лот — 90 деталей к машине «Ситроен» от 810 тысяч рублей. Также на торги выставили 10 запчастей к «Тойоте Авенсис», стоимостью 43 тысячи рублей, 27 запчастей к «Фольксваген Пассат» со стартовой ценой 187 тысяч рублей. Пятый лот - 21 запчасть от различных других, в основном отечественных автомобилей, стоимостью 132 тысячи рублей.

Подать заявку на участие в аукциона можно до 17 октября. Торги пройдут 24 октября.

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