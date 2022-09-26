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Общество26 сентября 2022 15:43

Каменская компания задолжала сотрудникам 120 тысяч рублей за неиспользованный отпуск

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Каменская компания задолжала сотрудникам 120 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

Каменская компания задолжала сотрудникам 120 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каменская городская прокуратура провела проверку на одном из местных предприятий после поступления обращения. По ее итогам было выявлено нарушение трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что руководство задолжало двум своим сотрудникам по зарплате более 120 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

- Прокуратурой с целью защиты трудовых прав граждан принят комплекс мер реагирования, - говорится в сообщении.

После вмешательства сотрудников прокуратуры руководство компании погасило задолженность.

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