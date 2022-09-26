Каменская компания задолжала сотрудникам 120 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каменская городская прокуратура провела проверку на одном из местных предприятий после поступления обращения. По ее итогам было выявлено нарушение трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что руководство задолжало двум своим сотрудникам по зарплате более 120 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.
- Прокуратурой с целью защиты трудовых прав граждан принят комплекс мер реагирования, - говорится в сообщении.
После вмешательства сотрудников прокуратуры руководство компании погасило задолженность.
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