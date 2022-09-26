Часть ростовчан останется без холодной воды 27 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове части местных жителей предстоит временно остаться без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать 27 сентября с 08:30 до 19:00. Причиной отключения воды станет проведение плановых работ для подключения отремонтированного участка на улице Казахской.

Водоснабжение будет отключено на улице Казахской от № 74 до № 88 (с дробями и литерами), 86/1 и №153. Кроме того без воды останутся жители улиц Раздорской (от № 1 до № 9), Чистопольской, ул. Смены, переулков Мигулинского, Каменского, Гуковского и Кривянского.

Воспользоваться холодной водой не будет возможности у сотрудников и посетителей городской студенческой поликлиники (Казахская, 76). А также воды не будет в детском саду № 186 (Обский, 7/2) и школе № 24 (Обский, 7).

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Жителей попросили заранее запастись водой.