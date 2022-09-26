В 2021 году услугами донских отельеров воспользовалось более 1,1 миллиона человек

Путешественников со всей страны привлекают красочные донские пейзажи, мягкий климат и богатое историческое наследие. Фото: Ростовстат.

В 2021 году услугами отельеров Ростовской области воспользовалось более 1,1 миллиона туристов, что на 37% больше, чем в прошлом году, сообщает Ростовстат.

Путешественников со всей страны привлекают красочные донские пейзажи, мягкий климат и богатое историческое наследие. Самыми посещаемыми туристскими объектами Ростовской области стали локации, связанные с именами известных людей, здесь некогда проживавших: Фаины Раневской, Антона Чехова, Михаила Шолохова, Анатолия Калинина и Александра Солженицына.

По данным Ростовстата, в Ростовской области развиты познавательный и историко-культурный туризм, а также такие новые виды туризма как экотуризм, агротуризм, археологический и эногастрономический туризм. Путешественники могут попробовать продукты фермеров, заняться рыбалкой или познакомиться с местным виноделием. Привлекают туристов и событийные мероприятия.

В 2021 году 53% туристов приезжали в донской регион на отдых, а около 40% приезжих посетили Ростовскую область для решения разных дел. Гостей Ростовской области принимали более 500 гостиниц, с номерным фондом в 35 тысяч мест. Путешественники по большей части останавливались в сертифицированных гостиницах категории от 2 до 5-ти звезд, разместивших 65% путешественников. Порядка 80% посетителей останавливались в наших гостиницах на 1-4 дня.

Услугами 288 турфирм в Ростовской области в прошлом году воспользовались 113,1 тысячи человек. 53,9% дончан предпочли отдых в нашей стране. Среди зарубежных туров в прошедшем году самыми популярными направлениями стали Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

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