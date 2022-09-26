В Каменске-Шахтинском вода из-под крана оказалась непригодной для употребления

В Каменске-Шахтинском вода из-под крана оказалась не пригодной для употребления. Фото: скриншот с видео в паблике "Подслушано Каменск-Шахтинский".

В Каменске-Шахтинском местным жителям посоветовали пока не использовать воду из-под-крана в бытовых целях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На днях горожане стали жаловаться на качество проточной воды. По их словам, от нее исходил жуткий запах, а цвет был абсолютно нетипичный для нормальной воды. Дончане уверяли, что такую воду нельзя не только пить, но и готовить на ней еду не стоит.

- Скажите, у кого-то тоже воняет вода из-под крана? Запах или канализации, или земли... Посуду мыть невозможно, я не говорю уже о стирке вещей и купании, - высказался в одном из городских пабликов в социальной сети местный житель .

Городские власти оценили сложившуюся ситуацию, сити-менеджер Владимир Шевченко провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На повестке дня был вопрос о качестве питьевой воды в Каменске-Шахтинском.

По итогам заседания было решено, что вода из-под крана непригодна для употребления. Забор на анализ теперь будет производиться три раза в сутки. Владимир Шевченко поручил сделать промывку всей городской системы, а местным жителям посоветовал очищать проточную воду при помощи дополнительных фильтров. В образовательные учреждения питьевая вода будет доставляться отдельно.

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