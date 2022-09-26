Дончан не будут ограничивать в передвижениях в период частичной мобилизации. Фото: Татьяна АРОНОВА

Жителей Ростовской области не будут ограничивать в передвижениях в период действия частичной мобилизации. Эту информацию "КП - Ростов-на-Дону" подтвердили в региональном военном комиссариате.

Российскими властями не было принято никаких решений о закрытии границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас в сети распространяется большое количество фейков на эту тему и верить стоит только проверенной информации из достоверных официальных источников.

Как сообщал донской военком ранее, в период частичной мобилизации дончане смогут покидать пределы своего города и региона, но только при наличии специальной справки из военного комиссариата.

- При объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты, указанные в мобилизационных предписаниях - повестках, - уточнил военком информацию. - Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов.

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