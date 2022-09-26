Компания "Агроком" запланировала приобрести два агрокомплекса в Ростовской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Группа «Агроком» приняла решение приобрести два агрокомплекса, находящихся в Ростовской области. Федеральная антимонопольная служба уже дала разрешение на покупку. Об этом сообщает издание "Городской репортер".
Предприятие приобретет «Агропромышленный комплекс «21 век» и предприятие «Золотовское». Важно отметить, что заключенные сделки не должны стать причиной для снижения конкуренции на рынке продажи овощей.
В 2021 году ГК «Агроком» уже приобрела 26 га сельскохозяйственных земель предприятия «Золотовское».
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