Компания "Агроком" запланировала приобрести два агрокомплекса в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа «Агроком» приняла решение приобрести два агрокомплекса, находящихся в Ростовской области. Федеральная антимонопольная служба уже дала разрешение на покупку. Об этом сообщает издание "Городской репортер".

Предприятие приобретет «Агропромышленный комплекс «21 век» и предприятие «Золотовское». Важно отметить, что заключенные сделки не должны стать причиной для снижения конкуренции на рынке продажи овощей.

В 2021 году ГК «Агроком» уже приобрела 26 га сельскохозяйственных земель предприятия «Золотовское».

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