Донские власти опубликовали вторую часть ответов на вопросы по частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Ростовской области опубликовало вторую часть ответов на самые часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. В этот раз список включает в себя 85 вопросов с данными на них ответами.

Дончане спрашивают о питании, о том, что можно взять с собой в зону СВО, многих интересует вопрос, что делать, если пришла повестка, но нет возможности явиться в военкомат по причине болезни.

Жителей Ростовской области задают и вопросы, связанные с финансовой частью. Например о том, сколько будет даваться времени на закрытие кредита при получении повестки или о том, вернут ли деньги за приобретенную путевку, если призвали в рамках частичной мобилизации.

Власти стараются подробно ответить на все интересующие дончан вопросы.

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После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.