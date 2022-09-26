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Общество26 сентября 2022 18:33

Донские власти опубликовали вторую часть ответов на вопросы по частичной мобилизации

В списке 85 новых самых часто задаваемых вопросов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские власти опубликовали вторую часть ответов на вопросы по частичной мобилизации.

Донские власти опубликовали вторую часть ответов на вопросы по частичной мобилизации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Ростовской области опубликовало вторую часть ответов на самые часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. В этот раз список включает в себя 85 вопросов с данными на них ответами.

Дончане спрашивают о питании, о том, что можно взять с собой в зону СВО, многих интересует вопрос, что делать, если пришла повестка, но нет возможности явиться в военкомат по причине болезни.

Жителей Ростовской области задают и вопросы, связанные с финансовой частью. Например о том, сколько будет даваться времени на закрытие кредита при получении повестки или о том, вернут ли деньги за приобретенную путевку, если призвали в рамках частичной мобилизации.

Власти стараются подробно ответить на все интересующие дончан вопросы.

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Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация.

После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.