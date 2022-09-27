В Ростовской области пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, около половины десятого вечера в хуторе Новобахмутском Куйбышевского района. На улице Широкой вспыхнул частный дом. Заметившие черные клубы дыма соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 80 квадратных метров помещение. Когда спасателям удалось войти в горящий дом, там они обнаружили тело 70-летнего мужчины. Локализовать возгорание удалось в 21:38, а в 21:45 огонь уже был полностью потушен. В настоящее время причины пожара и гибели мужчины остаются неизвестными, их предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Причины возгорания выясняют специалисты.