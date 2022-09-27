В Новочеркасске злоумышленник вытащил телефон из сумки местной жительницы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске злоумышленник оставил женщину без телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась жительница Новочеркасска и сообщила, что у нее был похищен телефон стоимостью в 15 тысяч рублей. Дончанка в этот момент ходила по магазинам, гаджет лежал у нее в ридикюле, но когда она пришла домой, мобильника на положенном месте не оказалось.

Правоохранители занялись поисками злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. Он находился в том же магазине, и воспользовавшись невнимательностью женщины, вытащил у нее из сумки телефон. Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении.

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Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.