В Ростовской области оштрафовали автомобилиста за неправильную перевозку пассажира. Фото: Мария ЛЕНЦ

Донские полицейские просматривали видео в интернете и увидели запись, на которой было запечатлено как 19-летний водитель автомобиля Nissan Almera перевозил пассажира вне кабины автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Патруль на дороге остановил ту самую иномарку, правоохранители попросили водителя предоставить документы. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил перевозки людей». Как выяснили полицейские, пассажиром был 37-летний москвич. Кроме того, было обнаружено, что автомобиль не соответствует техническим характеристикам.

- Сотрудниками полиции в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.21 КРФ об АП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметили в полиции.

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