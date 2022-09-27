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Общество27 сентября 2022 6:23

Еще 15 тысяч человек пересекли границу Ростовской области

Количество новоприбывших зарегистрировали на пограничных пунктах пропуска
Ангелина СКИБА
Люди пересекают границу пешком или на машинах

Люди пересекают границу пешком или на машинах

Фото: Александр ГЛУЗ

Еще свыше 15 тысяч человек приняли в Ростовской области за прошедшие сутки. Об этом утром 27 сентября сообщили в пограничном управлении ФСБ России по региону.

Речь идет о тех, кто пешком или на машинах прибыли на территорию донского края через пункты пропуска. Отметим, ежедневно на границе регистрируют десятки тысяч граждан. Например, вчера, 26 сентября, в Ростовскую область въехали 16,5 тысячи человек.

Добавим, ранее стало известно, что с 18 февраля 2022 года границу региона прошли более 3,3 млн человек, в том числе более 500 тысяч детей.

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