Еще 15 тысяч человек пересекли границу Ростовской области

Люди пересекают границу пешком или на машинах Фото: Александр ГЛУЗ

Еще свыше 15 тысяч человек приняли в Ростовской области за прошедшие сутки. Об этом утром 27 сентября сообщили в пограничном управлении ФСБ России по региону.

Речь идет о тех, кто пешком или на машинах прибыли на территорию донского края через пункты пропуска. Отметим, ежедневно на границе регистрируют десятки тысяч граждан. Например, вчера, 26 сентября, в Ростовскую область въехали 16,5 тысячи человек.

Добавим, ранее стало известно, что с 18 февраля 2022 года границу региона прошли более 3,3 млн человек, в том числе более 500 тысяч детей.

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