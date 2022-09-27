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Общество27 сентября 2022 7:03

С января 2023 года в Ростове ликвидируют Управление здравоохранения

В городе будет создано управление по координации деятельности медорганизаций
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В систему Ростовоблздрава перейдет 31 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.

В систему Ростовоблздрава перейдет 31 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года отменяются госполномочия органов местного самоуправления по организации оказания медпомощи, в том числе Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону. Чему соответствуют статья областного закона «О признании утратившими силу отдельных областных законов по вопросу наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи». Он был принят 29 июня 2022 года.

С первого дня следующего года Управление здравоохранения Ростова, как и другие муниципальные бюджетные учреждения городов Ростовской области, перейдут в систему областного здравоохранения. Согласно решению Ростовской гордумы, в систему Ростовоблздрава перейдут 317 объектов недвижимого имущества и 31 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.

В Ростове будет создано управление по координации деятельности медорганизаций города при областном Минздраве Ростовской, которое сменит ныне существующее Управление здравоохранения.

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