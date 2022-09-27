В Батайске заложили камень на месте будущей стелы «Героям Донбасса»

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

В батайском парке «Дружбы народов» на месте будущей стелы «Героям Донбасса» 21 сентября заложили камень. В торжественном событии приняли участие родные и близкие погибших ребят, глава администрации Батайска Роман Волошин, депутат Заксобрания Ростовской области Борис Вальтер, председатель гордумы Игорь Любченко, председатель КСП города Александр Зейдляев, депутаты гордумы, а также почетные жители города и общественные организации.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Глава администрации Батайска поблагодарил участников мероприятия за неравнодушие. Он отметил, что на этом месте всеобщими усилиями будет установлена стела.

- Это особенный день для всего города, - обратился к присутствующим Роман Волошин. - Большое спасибо родителям, родным и близким за то, что воспитали таких сыновей! Будущая стела будет хранить историю и станет символом мужества и героизма наших земляков.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Во время мероприятия заупокойную литию по воинам, на поле брани убиенным, за веру и Отечество жизнь свою положивших, совершил благочинный батайского округа иерей Анатолий Просиченко. В память о погибших героях участники церемонии возложили цветы и заложили Аллею памяти, высадив деревья и кустарники.