В Батайске состоялось торжественное собрание по случаю Дня города

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

В мероприятии приняли участие представители трудовых коллективов города, почетные граждане и гости Батайска. Глава администрации города Роман Волошин отметил достигнутые успехи по основным направлениям деятельности. Он акцентировал внимание на том, что все достижения стали возможны благодаря совместным усилиям батайчан.

- Самое важное достояние многонационального Батайска - это, конечно, его жители - открытые, искренние и трудолюбивые люди, которые любят родной город. Приятно отметить, что именно батайчане являются инициаторами и активными помощниками в реализации региональных и национальных проектов и программ на территории нашего города, которые осуществляются благодаря поддержке регионального и федерального правительств, а также президента нашей страны, - отметил Роман Волошин. - Сегодня, как никогда, нам вместе необходимо проявлять любовь к своему городу, Донскому краю и всей России. Ведь именно всенародного единства и подлинного патриотизма, который живет в наших сердцах, боятся все, кто не желает добра нашей большой и многонациональной стране.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Дорогие друзья! У нас впереди еще много важных и ответственных задач. Главное, чтобы мы вместе двигались только вперед, сохраняя свою историю, традиции и уникальность. Уверен, что у нас это получится! - подытожил глава и провел процедуру награждения горожан, которые достигли особых успехов в работе и общественной жизни в этом году.

Роман Волошин вручил знак «Почетный гражданин города Батайска» Людмиле Берлим. Звание ей присвоено на основании решения Батайской городской думы.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Батайчан поздравили Игорь Любченко, председатель Батайской городской думы - глава города, и Алексей Новохотько, замкомандира 56-го десантно-штурмового полка, гвардии подполковник, участник специальный военной операции, который поблагодарил жителей города за помощь и поддержку, а также вручил Роману Волошину и Игорю Любченко приветственные адреса.

Торжественное собрание началось с гимна Российской Федерации, также в ходе официальной части минутой молчания почтили память батайчан, героев, погибших в ходе специальной военной операции.