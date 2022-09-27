Резкое потепление до +26 градусов прогнозируют днем во вторник в Ростовской области

Сегодня до вечера сохранится переменная облачность
Фото: Олег ЗОЛОТО
Днем 27 сентября в отдельных районах Ростовской области ожидается резкое потепление до +26 градусов. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.
- До вечера по северу и востоку региона будет около +18-23 градусов, по югу - до +26, - говорится в опубликованном прогнозе.
При этом в некоторых территориях сегодня сохранится переменная облачность, возможны небольшие дожди.
К слову, ранее стало известно, что до конца недели будет сравнительно тепло - столбики термометров должны колебаться от +20 до +24 градусов. По ночам в среднем обещают около +10-15 градусов.
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