Резкое потепление до +26 градусов прогнозируют днем во вторник в Ростовской области

Сегодня до вечера сохранится переменная облачность Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 27 сентября в отдельных районах Ростовской области ожидается резкое потепление до +26 градусов. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.

- До вечера по северу и востоку региона будет около +18-23 градусов, по югу - до +26, - говорится в опубликованном прогнозе.

При этом в некоторых территориях сегодня сохранится переменная облачность, возможны небольшие дожди.

К слову, ранее стало известно, что до конца недели будет сравнительно тепло - столбики термометров должны колебаться от +20 до +24 градусов. По ночам в среднем обещают около +10-15 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростовской области рассказали, когда стартует отопительный сезон

К концу сентября многие заинтересовались, когда же в их квартирах потеплеют батареи (подробности)