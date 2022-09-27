В Таганроге глава МЧС России посетил линию сборки самолета-амфибии Бе-200ЧС

Глава МЧС России оценил линию сборки самолета-амфибии в Таганроге. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 27 сентября, в рамках своей рабочей поездки в Таганрог глава МЧС России Александр Куренков познакомился с линией сборки самолета-амфибии Бе-200ЧС. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Отметим, что первый серийный самолет Бе-200ЧС таганрогской сборки совершил свой первый вылет в 2016 году. На данный момент в парке МЧС 6 таких бортов, в скором времени поступят еще два. Всего же на вооружении ведомства - 12 самолетов-амфибий.

По данным МЧС, ремонт самолетов и их сервисное обслуживание выполняется на предприятии в Таганроге. Здесь подготовка к серийном производству самолета Бе-200ЧС потребовала серьезного обновления производственных мощностей. Прежде всего, было создано новое высокотехнологичное производство. Также закупили оборудование, модернизированы технологические линии и цеха. Соответствующее обучение прошли и набранные сотрудники.

Как отмечает Александр Куренков, самолет-амфибия уже почти 20 лет помогает наземным группировкам в тушении природных пожаров. При этом потребность в такой технике сохраняется.

- Бе-200ЧС полностью адаптирован для работы в самых сложных условиях, - отмечает глава МЧС России. - Он имеет большую производительность по количеству сбросов воды за 1 час.

Самолет-амфибия способен за один раз взять на борт 12 тонн воды. Баки заполняются водой в течение 14 секунд на скорости 150-190 километров в час. Борт можно быстро и с минимальными трудозатратами переоборудовать для выполнения различных задач.

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