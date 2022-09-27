В Ростовской области глава МЧС России проверил работу ПВР для переселенцев из Донбасса

Глава российского МЧС побывал в двух ПВР Ростовской области. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской обалсти.

Во вторник, 27 сентября, глава МЧС России Александр Куренков оценил условия проживания в двух ПВР, созданных на базе соцучреждений Неклиновского района и города Таганрога. Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС, в ПВР проживают более 700 человек, в том числе 270 детей.

По словам Александра Куренкова, в ПВР условия должны создаваться исходя из потребностей граждан. При этом особое внимание следует уделить детям. Так, в этом спасателям помогают сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

- Обращаю внимание, что помощь нужно оказывать адресно, ориентируясь прежде всего на нужды людей, - подчеркнул министр. - Важно, чтоб каждый чувствовал заботу и поддержку.

В каждом из 38 донских ПВР организованы горячее трехразовое питание и питьевой режим. Все 4,2 тысячи проживающих, среди которых свыше 1,7 тысячи детей, обеспечены предметами первой необходимости. Переселенцам оказывается юридическая, консультативная, медицинская и психологическая помощь.

Дети устраиваются в образовательные учреждения. Так, в детские сады пошли около 500 детей, в школы Ростовской области – 2,7 тысячи ребят. Взрослым помогают решать вопросы трудоустройства и социальной адаптации.

Отметим, что часть действующих ПВР транзитные - отсюда граждане отправляются в другие регионы. Например, через ПВР в Таганроге с февраля было распределено более 28 тысяч переселенцев. Из Ростовской области 133 железнодорожными составами в 32 субъекта РФ были доставлены почти 37 тысячи человек, в том числе свыше 10 тысяч детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге глава МЧС России посетил линию сборки самолета-амфибии Бе-200ЧС

Самолет таганрогской сборки совершил первый полет в сентябре 2016 года (подробнее)