Василий Голубев: общий сбор зерновых в Ростовской области превысит 15 млн тонн

В августе селяне завершили обмолот ранних зерновых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сбор зерновых в Ростовской области по итогам всей уборки должен превысить 15 млн тонн. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил президенту страны Владимиру Путину на совещании о проведении посевных работ. Донского главу 27 сентября цитирует сайт правительства региона.

- В августе завершили обмолот ранних зерновых, их валовой сбор составил 14,7 млн тонн при максимально высокой средней урожайности в 42 ц/га. Аграрии уже приступили к уборке поздних культур, и при плане 205 тысяч га убрали 32 тысячи га. Общий сбор зерновых мы прогнозируем на уровне более 15 млн тонн, - сказал Василий Голубев.

Губернатор добавил, что высоких показателей удалось достичь благодаря государственной поддержке - только в 2022 году из бюджетов разного уровня должны потратить 5,4 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Дона и власти за проведенную работу.

- Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую фразу «Хлеб всему голова», - этот закон никто не отменял. Он является одним из важнейших, с учетом того, что и в мире сейчас происходит на продовольственных рынках, - отметил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания "Агроком" запланировала приобрести два агрокомплекса в Ростовской области

ФАС уже дала разрешение на покупку (подробности)