В Ростовской области в аварии погиб 32-летний водитель иномарки

В результате иномарка влетела в грузовик, который был припаркован в попутном направлении. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погиб 32-летний мужчина. Трагедия произошла утром 27 сентября на автодороге село Куйбышево – слобода Алексеево-Тузловка – слобода Родионово-Несветайская.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 32-летний водитель «Шевроле Ланоса» превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате иномарка влетела в грузовик, который был припаркован в попутном направлении.

- Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался

на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства

произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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