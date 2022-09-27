В Ростовской области в аварии погиб 32-летний водитель иномарки

В результате иномарка влетела в грузовик, который был припаркован в попутном направлении. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб 32-летний мужчина. Трагедия произошла утром 27 сентября на автодороге село Куйбышево – слобода Алексеево-Тузловка – слобода Родионово-Несветайская.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 32-летний водитель «Шевроле Ланоса» превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате иномарка влетела в грузовик, который был припаркован в попутном направлении.
- Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался
на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства
произошедшего, - сообщили в ведомстве.
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