Развязку на трассе Ростов - Таганрог собираются завершить осенью 2022 года

Дорожные работы синхронизируют со строительством III очереди северного обхода Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области транспортная развязка на 9 км трассы А-280 Ростов - Таганрог готова на 95%. Это значит, что объект могут ввести раньше срока, то есть не в 2023, а уже осенью 2022 года. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Сейчас на указанном участке пути уложили асфальт, рабочие наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.

Известно, что эти работы синхронизируют со строительством III очереди северного обхода Ростова-на-Дону, который также завершают - остается только решить вопрос с газопроводом.

Участок трассы Ростов - Таганрог и северный обход донской столицы войдут в состав Ростовского транспортного кольца. Зону проведения этих работ накануне посетил глава донского Минтранса Владимир Окунев.

- Синхронное завершение работ на двух крупных объектах дорожной инфраструктуры - это, безусловно, знаковое событие. Но нужно понимать, что впереди нас ждет еще много работы. Именно здесь возьмет свое начало еще одна важная дорога - «Западная хорда», - отметил Владимир Окунев.

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