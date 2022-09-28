В Ростовской области отремонтируют дорогу в местной слободе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали отремонтировать дорогу в одной из местных слобод. На эти нужды планируется направить более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Родионово-Несветайского района. В настоящее время все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. Конкурсная комиссия занимается определением победителя, который займется ремонтом внутрипоселковой дороги в переулке Больничном в Родионово-Несветайской слободе.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 10 по 16 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогу в Красном Сулине отремонтируют за 38,6 миллиона рублей.

Средства выделят из регионального и местного бюджетов.