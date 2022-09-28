Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 28 сентября 2022 года: массовые отключения электричества ждут ростовчан. Сотням местных жителей предстоит остаться без электроэнергии. Света не будет в течение нескольких часов в разных районах города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 28 сентября, с 9 до 15 часов без света предстоит просидеть жителям просп. Соколова 58, 62; ул. М. Горького 179-181; ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226; ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-78; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-33, 2-34; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-25, 2-26; ул. Сквозная 1-27, 2-26; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; ул. Гайдара 17-36; ул. Бондаренко 15-19, 30-36; просп. Будённовский 101; ул. Нижегородская 43-49 А, Б, В, Г, 34-114; ул. Листопадова 107-165, 90-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я линия 68-72, 77-89; ул. Береговая 101; ул. Марти 17; ул. 11 линия 41-191, 34-84; ул. 13 линия 31-89, 34-86; ул. 15 линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-ая Пролетарская 37-67, 34-64; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 3-7; пер. Ветреный; ул. Вити Черевичкина 106/2; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18.

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