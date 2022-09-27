Транспортная развязка на девятом километре трассы Ростов – Таганрог готова на 95%

Строительство развязки планировали выполнить в 2023 году. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области завершается строительство двух объектов, входящих в состав Ростовского транспортного кольца, сообщил министр транспорта Владимир Окунев.

По заключенному в 2020 году контракту, строительство развязки на девятом километре автодороги А-280 Ростов – Таганрог – граница с Украиной хотели выполнить в 2023 году. Но благодаря высокому темпу работ сейчас строительная готовность объекта составляет 95%.

Сейчас завершено устройство дорожной одежды, ведутся работы по установке знаков, нанесению разметки, окраске конусов путепроводов и рекультивации земель. Эти работы синхронизируются со строительством третьей очереди северного обхода Ростова, общая протяженность которого составляет 12,8 километра.

- Синхронное завершение работ на двух крупных объектах дорожной инфраструктуры – это, безусловно, знаковое событие для Ростовской области, - резюмировал министр транспорта. – Но нужно понимать, что впереди нас ждет еще много работы.

По словам Владимира Окунева, на транспортной развязке возьмет свое начало новая автодорога - «Западная хорда».

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