Житель Волгодонска подозревается в убийстве своего отчима

Подозреваемый после совместного употребления алкоголя и последующей ссоры, нанес своему 50-летнему отчиму несколько ударов ножом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске 31-летний мужчина подозревается в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, в понедельник, 26 сентября, подозреваемый после совместного употребления алкоголя и последующей ссоры, нанес своему 50-летнему отчиму несколько ударов ножом в область груди. В результате от полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник сразу же скрылся. Его задержали в этот же день на территории города. Свою вину в совершении преступления преступник признал.

Как было установлено, подозреваемый ранее был уже неоднократно судим за преступления против личности и собственности. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В убийстве мужчины и попытке убить еще троих незнакомцев подозревается 60-летний житель Элисты

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее)