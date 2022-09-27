В Ростовской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги к туробъектам

В Таганроге ведется благоустройство территорий и приводятся в порядок объекты улично-дорожной сети. Фото: сайт донского правительства.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ростовской области отремонтируют более 50 километров местных и региональных дорог, ведущих к туристическим объектам. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В Красносулинском районе и городе Шахты уже отремонтированы улицы, ведущие к местным храмам, имеющим статус объектов культурного наследия. Также еще ведется ремонт двух участков трассы Миллерово – Вешенская, обеспечивающей транспортную доступность ряда объектов культурного и исторического наследия на севере региона. Именно по этой автодороге туристы едут в станицу Вешенскую Шолоховского района на фестиваль «Шолоховская весна».

Кроме того, в Таганроге ведется благоустройство территорий и приводятся в порядок объекты улично-дорожной сети. В приморском городе по нацпроекту уже отремонтированы 16 участков дорог. В следующем году на территории региона намерены отремонтировать более 160 объектов, что, по словам министра транспорта Владимира Окунева, будет способствовать развитию внутреннего туризма.

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