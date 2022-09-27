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Происшествия27 сентября 2022 16:21

Ростовчанина будут судить за попытку обмануть страховщиков

Он требовал в качестве компенсации 283 тысячи рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовчанин пытался получить от страховщиков 283 тысячи рублей за несуществующее ДТП.

Ростовчанин пытался получить от страховщиков 283 тысячи рублей за несуществующее ДТП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове под суд отправится 27-летний местный житель. Он обвиняется в совершении преступления по статье 159.5 УК РФ "Покушение на мошенничество в сфере страхования". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в 2019 году обвиняемый подделал документы о ДТП с участием собственного автомобиля. Их он передал страховщикам, чтобы получить компенсацию в размере 283 тысяч рублей за причиненный его машине вред. В страховой ему отказали и мужчина принял решение обратиться в суд со своими поддельными документами. Но в суде выяснилось, что документы фальшивые, и никакого ДТП на самом деле не было.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

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