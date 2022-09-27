Ростовчанина будут судить за попытку обмануть страховщиков

Ростовчанин пытался получить от страховщиков 283 тысячи рублей за несуществующее ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове под суд отправится 27-летний местный житель. Он обвиняется в совершении преступления по статье 159.5 УК РФ "Покушение на мошенничество в сфере страхования". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в 2019 году обвиняемый подделал документы о ДТП с участием собственного автомобиля. Их он передал страховщикам, чтобы получить компенсацию в размере 283 тысяч рублей за причиненный его машине вред. В страховой ему отказали и мужчина принял решение обратиться в суд со своими поддельными документами. Но в суде выяснилось, что документы фальшивые, и никакого ДТП на самом деле не было.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за мошенничество осудят местного застройщика.

Он нанес ущерб бюджету на 1,2 миллиона рублей.