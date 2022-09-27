Собиравших траву дончан поймали на трассе в Ростовской области полицейские

Собиравших "дурман-траву" дончан поймали на трассе в Ростовской области полицейские. Фото: Тимур ХАНОВ.

На трассе в Ростовской области полицейские задержали наркомана с подругой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД донского региона.

Правоохранители патрулировали участок трассы «Ростов – Ставрополь» и заметили пару молодых людей, которые неспеша шли вдоль дороги в ночное время. Полицейские остановились и поинтересовались, почему парень и девушка так поздно находятся за городом. Во время разговора молодые люди заметно нервничали, сотрудники заподозрили неладное и приняли решение доставить их в местный отдел полиции.

Там при обыске у 20-летнего парня нашли пакетик с растением, которое он собрал в лесополосе возле трассы. После этого молодой человек был задержан. Отрицать свою вину он не стал и сообщил, что наркотическое растение ему нужно для личного употребления.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в полиции.

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