В Ростове на привокзальной площади двое дончан ограбили пенсионера. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове грабители обчистили пенсионера в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В дежурную часть транспортной полиции обратился 68-летний житель Новочеркасска, он рассказал, что на Привокзальной площади станции "Ростов-Главный" к нему подошел неизвестный мужчина и предложил донести сумки до остановки. Пенсионер отказался и после этого злоумышленник выхватил у него из кармана телефон и скрылся с места преступления. Пожилой мужчина бросился вслед за грабителем и оставил сумку без присмотра. Общая сумма похищенного составила около 30 тысяч рублей.

Правоохранители занялись поисками подозреваемых. Ими оказались 35-летние ростовчане. Один из них ранее уже был судим за грабеж. Отрицать свою вину злоумышленники не стали, а полицейским удалось вернуть все похищенное владельцу.

- В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ "Грабеж" и 158 УК РФ «Кража», - рассказали в ведомстве.

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