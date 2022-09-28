Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил президенту о ходе осенней страды в регионе. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал президенту Владимиру Путину о том, как на Дону проходит уборка урожая и о проведении осеннего сева. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в 2022 году на Дону планируется собрать более 15 миллионов тонн урожая. А осенняя посевная кампания проведена уже на 27%.

- Хозяйства обеспечены всем необходимым: семенами, удобрениями, ГСМ, оборотными средствами, - рассказал президенту Василий Голубев.

Сев в донском регионе сейчас идет очень активно. Кроме того, была зафиксирована максимально высокая урожайность - с одного гектара получается целых 42 центнера зерна. В большинстве своем, это продовольственное зерно.

Сейчас в Ростовской области занимаются уборкой сахарной свеклы, картофеля, винограда, а также других овощей и плодов.

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